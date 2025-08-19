У Ніжині внаслідок дронової атаки росіян загинув цивільний

У місті Ніжин Чернігівської області внаслідок ранкової атаки росіян ударними безпілотниками загинув місцевий житель.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Уранці ворог ударними безпілотниками атакував Ніжин. На жаль, загинув місцевий житель - цивільний чоловік. Йому було 45 років”, - написав Чаус у Telegram.

За інформацією Ніжинської міської ради, російські безпілотники атакували у місті об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Ударний безпілотник упав на території нефункціонуючої дослідної станції.

Як повідомлялося, в ніч на 19 серпня Росія атакувала Україну 280-ма засобами повітряного нападу, 236 - були збиті Силами протиповітряної оборони. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 безпілотників на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.