Служба безпеки заявила про викриття агентурної групи російської воєнної розвідки (ГРУ), яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України.

За матеріалами справи, осередок складався із чотирьох осіб:

двоє із них – безпосередні агенти та виконавці «замовлень»;

одна – «зв’язкова», через яку агенти отримували вказівки;

ще один – це безпосередній куратор зловмисників, кадровий співробітник російського ГРУ Максим Чачин.

Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року.

З того часу тривали комплексні заходи, за допомогою яких вдалося встановити інших учасників ворожого осередку та задокументувати їхні контакти.

Як стало відомо під час розслідування, співробітник ГРУ залучив до підривної діяльності ексвикладачку одного з відомих Київських університетів, яка у 2021 році виїхала до РФ та пішла на співпрацю з окупантами.

Після початку повномасштабної війни професорка вивела на прямий агентурний зв’язок з ворогом свого колишнього студента – 27-річного киянина, який підтримував збройну агресію Росії.

Потім жінка познайомила його з ще одним мешканцем столиці України, який приєднався до складу агентурної групи. Ним виявився 40-річний ексвійськовий, який володів інформацією про пункти базування окремих підрозділів Сил оборони.

Разом вони обходили відповідні локації, позначали їх на гугл-картах та відправляли куратору для підготовки ракетно-дронових атак по Києву.

Згодом агенти переїхали до Одеси, де спочатку «залягли на дно», а потім за завданням ворога підпалили дві вежі мобільного зв’язку і декілька електропідстанцій.

Також фігуранти готувалися до вчинення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв, але Служба безпеки запобігла цьому.

Наразі слідчі СБУ спрямували до суду обвинувальний акт на обох агентів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, за попередньою змовою групою осіб).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Також готується повідомлення про підозру куратору цих агентів від ГРУ та їхній «зв’язковій».