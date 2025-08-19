Мер Кременчука Полтавської області Віталій Малецький попередив про виявлення нерозірваних касетних боєприпасів з російських ракет.

Про це він написав у “Фейсбуці”.

“Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі!” – написав мер.

Нагадаємо, вночі під масованою атакою росіян опинилася енергетична інфраструктура у Кременчуцькому та Лубенському районах Полтавської області. Зокрема в Лубенському районі без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.