Протягом доби ворог здійснив 60 обстрілів Сумщини, є постраждала

Протягом доби, з ранку 18 серпня до ранку 19 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 31 населеному пункті в 16 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів – у Сумській громаді через удар БпЛА постраждала жінка 1962 року народження (гостра реакція на стрес).

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ:

понад 20 ударів КАБів;

до 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Білопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівку, приватні житлові будинки;

у Кириківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Вільшанській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді через 2 удари БпЛА у ніч на 18 серпня пошкоджено 2 приватних будинки, один багатоквартирний будинок, господарчу споруду.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 15 хвилин.