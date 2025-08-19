Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Протягом доби ворог здійснив 60 обстрілів Сумщини, є постраждала

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Протягом доби ворог здійснив 60 обстрілів Сумщини, є постраждала
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 18 серпня до ранку 19 серпня 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 31 населеному пункті в 16 територіальних громадах області, повідомляє Сумська ОВА. 

Внаслідок російських обстрілів території області є постраждалі серед мирних жителів – у Сумській громаді через удар БпЛА постраждала жінка 1962 року народження (гостра реакція на стрес). 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ:

  • понад 20 ударів КАБів;
  • до 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА, ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Миколаївській селищній громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Білопільській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоповерхівку, приватні житлові будинки;
  • у Кириківській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Вільшанській громаді пошкоджено приватне домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді через 2 удари БпЛА у ніч на 18 серпня пошкоджено 2 приватних будинки, один багатоквартирний будинок, господарчу споруду. 

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 19 годин 15 хвилин.
