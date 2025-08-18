Унаслідок нічного удару по Сумах значних руйнувань зазнав державний університет. Один корпус згорів, в іншому пошкоджені вікна, пише "Кордон.Медіа".

Постраждав і ще один корпус та біблітотека. Працівники СумДУ виносять із поруйнованих приміщень меблі і техніку, які вціліли.

Жертв немає, сказав в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Сьогодні вночі наша громада зазнала масованої повітряної атаки ворога по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару майже повністю згоріла нежитлова будівля, пошкоджено фасад та вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв", – розповів він.