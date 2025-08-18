«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Під час нічної атаки в Сумах зруйновано корпус державного університету

Загалом постраждали три корпуси та бібліотека. 

Під час нічної атаки в Сумах зруйновано корпус державного університету
У Сумах 18 серпня зруйновано корпус СумДУ
Фото: скриншот відео

Унаслідок нічного удару по Сумах значних руйнувань зазнав державний університет. Один корпус згорів, в іншому пошкоджені вікна, пише "Кордон.Медіа"

Постраждав і ще один корпус та біблітотека. Працівники СумДУ виносять із поруйнованих приміщень меблі і техніку, які вціліли. 

Жертв немає, сказав в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

"Сьогодні вночі наша громада зазнала масованої повітряної атаки ворога по цивільній інфраструктурі. Внаслідок удару майже повністю згоріла нежитлова будівля, пошкоджено фасад та вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв", – розповів він. 

  • Удару по Сумах ворог завдав чотирма дронами. Місто і область страждають від ворожих авіаатак щоденно. 

  • Будівлі Сумського державного університету страждали від атак росіяни і раніше. Зокрема, в квітні цього року. Навчальний заклад збирає кошти на відбудову і звітує про них на своєму сайті. 
