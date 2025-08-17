Росіяни атакували Харківщину, постраждали троє людей (оновлено)

Оновлення. Олег Синєгубов заявив, що інформація про можливий ворожий "прильот" у Київському районі Харкова не підтвердилася. За уточненою інформацією, під ударом опинилося с. Лісне Малоданилівської громади.

Внаслідок атаки 2 КАБ постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В деяких районах Харкова було чутно вибух. Попередньо, під ворожим ударом опинився Київський район. Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку", – ідеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.