«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Росіяни атакували Харківщину, постраждали троє людей (оновлено)

Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку.

Росіяни атакували Харківщину, постраждали троє людей (оновлено)
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Оновлення. Олег Синєгубов заявив, що інформація про можливий ворожий "прильот" у Київському районі Харкова не підтвердилася. За уточненою інформацією, під ударом опинилося с. Лісне Малоданилівської громади. 

Внаслідок атаки 2 КАБ постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В деяких районах Харкова було чутно вибух. Попередньо, під ворожим ударом опинився Київський район. Підрозділи ДСНС виїхали на перевірку", – ідеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
﻿
