ЦПД: в окупованому Криму священники РПЦ готують дітей до збройної боротьби

Дітям прищеплюють ідею, що "служіння батьківщині" неминуче пов’язані зі збройною боротьбою.

Фото: ЦПД

В окупованому Криму російська православна церква активізувала свою діяльність щодо ідеологічної пропаганди дітей та молоді. 

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Нещодавно на базі Міжнародного дитячого центру "Артек",  який потрапив під санкції РНБО України за пропагандистську діяльність, РПЦ провела молодіжний форум "Истоки". 

На пропагандистський захід прибули 160 вихованців духовних академій та семінарій з усієї Росії. Під час заходу відбулася презентація діяльності "Братства православних слідопитів" — скаутської організації РПЦ, яка почала роботу на півострові у 2022 році.

"Ця організація є одним з інструментів розгалуженої системи ідеологічної обробки, спрямованої на мілітаризацію дітей. На це вказує й те, що окрім скаутських навичок — виживання на природі, орієнтування, робота в команді тощо — учасників навчають користуванню зброєю, а форма братства часто стилізована під військову", – зазначають у Центрі. 

Риторика православної організації відверто войовнича: дітям прищеплюють ідею, що "подвиги", "захист слабких" та "служіння батьківщині" неминуче пов’язані зі збройною боротьбою. 

Так під прикриттям "виховання та духовних цінностей" Кремль через РПЦ готує дітей до служби кремлівському режиму.
