ГУР: унаслідок удару Сил оборони по колоні ЗС РФ на Курщині, поранено заступника командувача угруповання військ "Сєвєр"

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка на Курщині.

Про це повідомляє ГУР МО.

В результаті удару по російській колоні у Курській області серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.

Як зазначають у розвідці пораненого терміново доставили літаком військово-транспортної авіації до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!" ― нагадую у розвідці.