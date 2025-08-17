Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГУР: унаслідок удару Сил оборони по колоні ЗС РФ на Курщині, поранено заступника командувача угруповання військ "Сєвєр"

Серйозних поранень зазнав заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ Абачев.

Фото: ГУР МО

У ніч з 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка на Курщині. 

Про це повідомляє ГУР МО. 

В результаті удару по російській колоні у Курській області серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев — заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.

Як зазначають у розвідці пораненого терміново доставили літаком військово-транспортної авіації до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу. 

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата!" ― нагадую у розвідці.
