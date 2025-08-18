З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Віцепрем'єр з питань євроантлантичної інтеграції вважає, що нинішні перемовини Зеленського з Трампом будуть "креативними"

Предметом обговорення, на його думку, буде не виконання "пропозицій" Росії, а те, як наблизити справедливий мир. 

Віцепрем'єр з питань євроантлантичної інтеграції вважає, що нинішні перемовини Зеленського з Трампом будуть "креативними"
Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроантлантичної інтеграції Тарас Качка очікує, що нинішні переговори президентів України і США полягатимуть у тому, яким чином досягнути перемир'я та припинення вогню. 

Також вони стосуватимуться того, як рухатися в бік сталого миру. Про це він сказав у коментарі журналістам на полях презентації програми дій оновленого уряду, передає кореспондентка LB. 

"В нас є позиція, висловлена президентом, вона єдина і консолідована. Очевидно, що це прагматичні розмови про те, як відстоювати національні інтереси, досягати миру і на яких параметрах, тому очевидно, що сьогоднішня розмова не полягає у «так» чи «ні» на пропозиції Російської Федерації. Вона полягає в тому, яким чином досягти перемир'я, припинення вогню і рухатись в бік сталого і справедливого миру. Очевидно, що це буде дуже креативна розмова, яка не вкладається у програмування, яке закладає та ж Російська Федерація", – сказав він. 

Качка вважає, що важливою є і підтримка лідерів Європи. 
