Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСвіт

Через урядовий шатдаун у США бракує авіадиспетчерів і масово затримують рейси

Працівники Федерального авіауправління та Агентства трансбезпеки вважаються незамінними працівниками, які повинні продовжувати працювати, навіть попри ризик не отримати зарплату.

Через урядовий шатдаун у США бракує авіадиспетчерів і масово затримують рейси
Фото: EPA/UPG

Авіаційна система США демонструє ознаки напруження через тиждень після зупинки роботи федерального уряду. Про це пише The Wall Street Journal.

Компанія FlightAware, що спеціалізується на даних про авіаперельоти, повідомила, що протягом понеділка та вівторка затримали понад 9000 рейсів. Нестача персоналу на федеральних об'єктах управління повітряним рухом у всій країні спонукала владу обмежити кількість вильотів і посадок у деяких аеропортах.

Так, у вівторок через нестачу персоналу рейси з Нешвілла затримувалися понад дві години.

Міністр транспорту Шон Даффі підтвердив, що Федеральне авіаційне управління (FAA) зафіксувало незначне збільшення запитів на лікарняні серед диспетчерів.

За ситуацією з керуванням повітряним рухом пильно стежать після смертельного зіткнення армійського гелікоптера та пасажирського літака у Вашингтоні на початку року.

Реформа системи, попри мільярди федеральних доларів інвестицій, рухається повільно. Окрім нестачі персоналу, диспетчери заявляють, що їхню роботу ускладнили застарілі технології. Після кількох небезпечних ситуацій на початку цього року низка диспетчерів пішла у відпустку.

Працівники FAA та Агентства транспортної безпеки (TSA) вважаються незамінними працівниками, які повинні продовжувати працювати, навіть попри ризик того, що не отримають зарплату, якщо урядовий шатдаун триває.

Проблеми, пов'язані з припиненням роботи уряду, погіршили і без того нестабільний стан кадрового забезпечення служби управління повітряним рухом. Президент профспілки Національної асоціації авіадиспетчерів (NATCA) Нік Деніелс розповів, що його організація представляє близько 10 800 диспетчерів на понад 300 об'єктах повітряного руху. За домовленістю з FAA їх має бути 14 633. 

Профспілка застерегла своїх членів від участі в будь-яких скоординованих “масових лікарняних” під час “шатдауну”. Такі дії можуть призвести до звільнення з федеральної служби. 

“Це не тільки незаконно, але й підриває довіру до NATCA та серйозно послаблює нашу здатність ефективно захищати вас та ваші родини”, ‒ сказав Деніелс.

Він застеріг, що тривала зупинка роботи уряду може ускладнити зусилля зі збільшення штату диспетчерів у майбутньому.
Теми:
﻿
