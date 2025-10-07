Сенат США вп'яте провалив голосування щодо зупинки шатдауну

Сенат Сполучених Штатів у понеділок провалив обидва законопроєкти, які б затверджували фінансування урядових відомств та виводили країну зі стану шатдауну.

Як пише BBC, не допомогла навіть погроза з боку президента Дональда Трампа, що ще один невдалий день голосування запустить процес масових звільнень. Ані документ, який запропонували демократи, ані варіант республіканців не набрав необхідних 60 голосів.

Трамп традиційно звинуватив у продовженні шатдауну демократів, але додав, що готовий обговорювати з ними ключове суперечливе питання - фінансування сфери охорони здоров'я. Щоправда спершу господар Білого дому вимагає все ж відновити повноцінну роботу уряду.

Спілкуючись з журналістами, республіканець навіть сказав, що перемовини з опонентами вже ведуться, але лідер демократів у Сенаті Чак Шумер спростував цю заяву, написавши у мережі X великими літерами "ЦЕ НЕПРАВДА".