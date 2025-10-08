Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Данії дітям до 15 років хочуть заборонити низку соцмереж

Прем'єрка Метте Фредеріксен підкреслила, що майже всі данські семикласники віком 13-14 років мають мобільний телефон.

У Данії дітям до 15 років хочуть заборонити низку соцмереж
Фото: defense.gov

Уряд Данії хоче запровадити заборону на кілька платформ соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, пише Politico.

“Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей. Ми випустили на волю монстра”, – сказала вона у своїй вступній промові до парламенту.

Фредеріксен підкреслила, що майже всі данські семикласники віком 13-14 років мають мобільний телефон.

Що саме означатиме така заборона ‒ наразі невідомо, а законопроєкт про вікове обмеження не фігурує в законодавчій програмі уряду на наступний парламентський рік.

Громадянська ініціатива Данії 2024 року, яка зібрала 50 000 підписів, закликала до заборони TikTok, Snapchat та Instagram.

Водночас Фредеріксен заявила, що батьки повинні мати можливість давати дозвіл на створення облікових записів своїм дітям віком з 13 років.

  • Ще влітку президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наполягатиме на прийнятті Євросоюзом нормативного акту, який би заборонив соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

Додамо, уряд Данії також наполягає на тому, щоб ЄС зобов'язав технологічні компанії перевіряти вік користувачів в Інтернеті.
