У Данії дітям до 15 років хочуть заборонити низку соцмереж

Уряд Данії хоче запровадити заборону на кілька платформ соціальних мереж для дітей віком до 15 років.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, пише Politico.

“Мобільні телефони та соціальні мережі крадуть дитинство наших дітей. Ми випустили на волю монстра”, – сказала вона у своїй вступній промові до парламенту.

Фредеріксен підкреслила, що майже всі данські семикласники віком 13-14 років мають мобільний телефон.

Що саме означатиме така заборона ‒ наразі невідомо, а законопроєкт про вікове обмеження не фігурує в законодавчій програмі уряду на наступний парламентський рік.

Громадянська ініціатива Данії 2024 року, яка зібрала 50 000 підписів, закликала до заборони TikTok, Snapchat та Instagram.

Водночас Фредеріксен заявила, що батьки повинні мати можливість давати дозвіл на створення облікових записів своїм дітям віком з 13 років.

Ще влітку президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наполягатиме на прийнятті Євросоюзом нормативного акту, який би заборонив соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

Додамо, уряд Данії також наполягає на тому, щоб ЄС зобов'язав технологічні компанії перевіряти вік користувачів в Інтернеті.