Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Лекорню висловив оптимізм щодо вирішення політичної кризи у Франції

Прем'єр-міністр, який йде у відставку, сьогодні зустрічається з лівими партіями, “щоб побачити, яких поступок вони хочуть від інших політичних груп, щоб гарантувати цю стабільність”.

Лекорню висловив оптимізм щодо вирішення політичної кризи у Франції
Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Франції, що йде у відставку, Себастьян Лекорню висловив обережний оптимізм щодо можливості досягнення угоди, яка дозволить формування нового уряду без повного схвалення нової пропозиції щодо перегляду суперечливого пенсійного закону, як того вимагають соціалісти.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Хороша новина у тому, що після всіх консультацій, які я провів, є бажання ухвалити бюджет для Франції до 31 грудня”, ‒ сказав Лекорню журналістам.

Він сьогодні зустрічається з лівими партіями, “щоб побачити, яких поступок вони хочуть від інших політичних груп, щоб гарантувати цю стабільність”.

Елізабет Борн, яка на посаді прем'єр-міністра проштовхнула підвищення мінімального пенсійного віку у 2023 році, заявила, що вона відкрита до призупинення дії цього закону, якщо це означатиме забезпечення стабільності в країні.

“Якщо це є передумовою для стабільності країни, ми повинні вивчити умови та наслідки призупинення реформи до дебатів, які відбудуться під час наступних президентських виборів у 2027 році”, ‒ сказала Борн в інтерв'ю газеті Le Parisien.

Макрон попросив Лекорню зробити останню спробу до вечора середи ‒ об’єднати політичні сили, щоб забезпечити Франції “стабільність”, необхідну для ухвалення бюджету ‒ аби стримати зростання боргу та заспокоїти інвесторів.

Однак призупинення пенсійної реформи може ускладнити спроби Франції скоротити дефіцит у країні ‒ найбільший у єврозоні. Міністр фінансів, який йде у відставку, Ролан Леськюр заявив, що такий крок коштуватиме сотні мільйонів євро вже у 2026 році та мільярди ‒ у наступному.
