Лекорню висловив оптимізм щодо вирішення політичної кризи у Франції

Прем'єр-міністр Франції, що йде у відставку, Себастьян Лекорню висловив обережний оптимізм щодо можливості досягнення угоди, яка дозволить формування нового уряду без повного схвалення нової пропозиції щодо перегляду суперечливого пенсійного закону, як того вимагають соціалісти.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Хороша новина у тому, що після всіх консультацій, які я провів, є бажання ухвалити бюджет для Франції до 31 грудня”, ‒ сказав Лекорню журналістам.

Він сьогодні зустрічається з лівими партіями, “щоб побачити, яких поступок вони хочуть від інших політичних груп, щоб гарантувати цю стабільність”.

Елізабет Борн, яка на посаді прем'єр-міністра проштовхнула підвищення мінімального пенсійного віку у 2023 році, заявила, що вона відкрита до призупинення дії цього закону, якщо це означатиме забезпечення стабільності в країні.

“Якщо це є передумовою для стабільності країни, ми повинні вивчити умови та наслідки призупинення реформи до дебатів, які відбудуться під час наступних президентських виборів у 2027 році”, ‒ сказала Борн в інтерв'ю газеті Le Parisien.

Макрон попросив Лекорню зробити останню спробу до вечора середи ‒ об’єднати політичні сили, щоб забезпечити Франції “стабільність”, необхідну для ухвалення бюджету ‒ аби стримати зростання боргу та заспокоїти інвесторів.

Однак призупинення пенсійної реформи може ускладнити спроби Франції скоротити дефіцит у країні ‒ найбільший у єврозоні. Міністр фінансів, який йде у відставку, Ролан Леськюр заявив, що такий крок коштуватиме сотні мільйонів євро вже у 2026 році та мільярди ‒ у наступному.