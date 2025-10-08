​Фон дер Ляєн: вторгнення Росії в повітряний простір ЄС є частиною зростаючої загрози, це - гібридна війна

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення Росією повітряного простору Європейського союзу є гібридною війною, спрямованою на роз’єднання ЄС та ослаблення підтримки України.

Про це вона сказала під час промови у Європарламенті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Недавні вторгнення в наш повітряний простір є частиною зростаючої загрози. Настав час назвати речі своїми іменами. Це гібридна війна. Європа повинна отримати можливість реагувати та захищати наш повітряний простір... Росія хоче посіяти розбрат. Ми відповідаємо єдністю. Саме італійські пілоти в рамках місії повітряного патрулювання НАТО супроводжували російські літаки з неба Естонії. Українські експерти діляться досвідом на передовій, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів", – наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила про значне зростання витрат на оборону ЄС - до 800 млрд євро - в межах стратегії "Готовність 2030", дорожню карту якої незабаром презентує ЄК. Також фон дер Ляєн загадала про проєкт "Стіна дронів".

"Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. Тут нам є чого навчитися в України. Як щодо можливостей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля", – зазначила вона.

