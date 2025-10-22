Китаянку звинуватили у крадіжці золотих самородків з музею природознавства у Парижі

Китаянку звинуватили у крадіжці шести золотих самородків вартістю близько 1,5 мільйона євро з Національного музею природознавства у Парижі у вересні.
Про це повідомляє BBC з посиланням на французьких прокурорів.
За словами офіційних осіб, жінку заарештували в Барселоні під час спроби позбутися розплавленого золота. Вона перебуває під вартою до судового розгляду.
Музей, відомий своїми експозиціями опудал тварин та кісткових колекцій, також має мінералогічну галерею, звідки й викрали самородки. Поліція знайшла на місці події шліфувальну машину та паяльну лампу. У момент крадіжки системи сигналізації та спостереження музею були виведені з ладу внаслідок кібератаки, про що злодії, очевидно, знали.
Підозрювану заарештувала іспанська поліція 30 вересня за європейським ордером і того ж дня передала французькій владі.
Один з найбільших викрадених самородків, привезений з Австралії, важить 5 кг. Його вартість ‒ близько 585 000 євро.
- Обвинувачення китаянці висунули лише за кілька днів після гучного пограбування знаменитого музею Лувр у Парижі. З музею винесли вісім предметів із французьких королівських коштовностей.
- Злодії втекли на скутерах. За словами поліції, пограбування тривало менше восьми хвилин. До розслідування залучили понад 100 слідчих, наразі нікого не затримали.
- Експерти повідомили BBC, що предмети, ймовірно, розберуть і продадуть за незначну частину їхньої справжньої вартості.