Китаянку звинуватили у крадіжці золотих самородків з музею природознавства у Парижі

Один з найбільших викрадених самородків, привезений з Австралії, важить 5 кг. Його вартість ‒ близько 585 000 євро.

Китаянку звинуватили у крадіжці золотих самородків з музею природознавства у Парижі
Національний музей природознавства у Парижі
Фото: Saquib Siddiqui

Китаянку звинуватили у крадіжці шести золотих самородків вартістю близько 1,5 мільйона євро з Національного музею природознавства у Парижі у вересні.

Про це повідомляє BBC з посиланням на французьких прокурорів. 

За словами офіційних осіб, жінку заарештували в Барселоні під час спроби позбутися розплавленого золота. Вона перебуває під вартою до судового розгляду.

Музей, відомий своїми експозиціями опудал тварин та кісткових колекцій, також має мінералогічну галерею, звідки й викрали самородки. Поліція знайшла на місці події шліфувальну машину та паяльну лампу. У момент крадіжки системи сигналізації та спостереження музею були виведені з ладу внаслідок кібератаки, про що злодії, очевидно, знали.

Підозрювану заарештувала іспанська поліція 30 вересня за європейським ордером і того ж дня передала французькій владі.

Один з найбільших викрадених самородків, привезений з Австралії, важить 5 кг. Його вартість ‒ близько 585 000 євро.

  • Обвинувачення китаянці висунули лише за кілька днів після гучного пограбування знаменитого музею Лувр у Парижі. З музею винесли вісім предметів із французьких королівських коштовностей.
  • Злодії втекли на скутерах. За словами поліції, пограбування тривало менше восьми хвилин. До розслідування залучили понад 100 слідчих, наразі нікого не затримали.
  • Експерти повідомили BBC, що предмети, ймовірно, розберуть і продадуть за незначну частину їхньої справжньої вартості.

