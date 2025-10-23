«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСвіт

В Угорщині нині очікують на рекордні мітинги з нагоди річниці революції 1956-го року

Акції організують і правляча, і опозиційна партії. 

В Угорщині нині очікують на рекордні мітинги з нагоди річниці революції 1956-го року
Мітинг у Будапешті (ілюстративне фото)
Фото: Bloomberg

Сьогодні в Угорщині очікують на масштабні мітинги з нагоди річниці антирадянського повстання 1956-го року. Акції відбудуться як під проводом правлячої партії "Фідес", так і від головної опозиційної сили – партії "Тиса", пише The Guardian

Угорська революція 1956 року закінчилася вторгненням радянських військ. На початку політичної кар'єри Віктор Орбан активно використовував цю тему, що не завадило йому пізніше змінити риторику на проросійську.

"Фідес", що перебуває при владі з 2010 року, заявила, що очікує на рекордну явку на публічні акції. Сам Орбан запланував звернення до своїх прихильників у парламенті. 

Нинішні мітинги пройдуть на тлі початку передвиборчого процесу. Присутність людей на тому чи іншому мітингу дасть можливість зрозуміти рівень підтримки обох політсил. 

 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies