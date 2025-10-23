В Угорщині нині очікують на рекордні мітинги з нагоди річниці революції 1956-го року

Сьогодні в Угорщині очікують на масштабні мітинги з нагоди річниці антирадянського повстання 1956-го року. Акції відбудуться як під проводом правлячої партії "Фідес", так і від головної опозиційної сили – партії "Тиса", пише The Guardian.

Угорська революція 1956 року закінчилася вторгненням радянських військ. На початку політичної кар'єри Віктор Орбан активно використовував цю тему, що не завадило йому пізніше змінити риторику на проросійську.

"Фідес", що перебуває при владі з 2010 року, заявила, що очікує на рекордну явку на публічні акції. Сам Орбан запланував звернення до своїх прихильників у парламенті.

Нинішні мітинги пройдуть на тлі початку передвиборчого процесу. Присутність людей на тому чи іншому мітингу дасть можливість зрозуміти рівень підтримки обох політсил.