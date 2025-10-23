ЗМІ: британські фірми мимоволі допомагали будувати оборону підводних човнів РФ в Арктиці

Мережа, яку пов'язують з російськими шпигунами, майже десять років залучала британські компанії до захисту флоту РФ атомних підводних човнів в Арктиці, пише Times.

Згідно з документами, що потрапили до журналістів, закупівельна мережа обійшла санкції та експортний контроль, щоб придбати чутливі підводні технології та дослідницькі судна з Європи, США, Канади та Японії на суму понад 50 мільйонів євро в період з 2014 по 2024 рік.

Вона придбала на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів високотехнологічні компоненти британського виробництва, таких як датчики та дистанційно керовані транспортні засоби, які допомогли створити російську систему раннього попередження, що виявляє підводні човни НАТО в Північному Льодовитому океані і захищає російську ядерну зброю.

Серед проданого британського обладнання був безпілотний апарат, що використовувався для обстеження та прокладання кабелів, а також найсучасніший звуковий датчик для "гідрографічних розвідувальних операцій".

У центрі мережі була кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd та придбала чутливе обладнання на суму понад 50 мільйонів доларів, потрапила під санкції Міністерства фінансів США у 2024 році в рамках заходів, спрямованих на підприємства, що підтримували російський військово-промисловий комплекс.

Компанія була частиною мережі, яка "прокладала кабелі для російського уряду", згідно з санкційними документами США.

Олександр Шнякін — російсько-киргизький бізнесмен, який очолював компанію Mostrello Commercial Ltd, — у вересні був засуджений німецьким судом до чотирьох років і десяти місяців ув’язнення. Його визнали винним у незаконному продажу Росії чутливих військових технологій через підконтрольну компанію.

За даними німецької прокуратури, Mostrello Commercial Ltd слугувала прикриттям для російської мережі закупівель, метою якої було постачання обладнання для програми «Проєкт Гармонія» — системи підводної розвідки, що включає мережу мікрофонів, сонарів та іншої техніки для відстеження підводних човнів НАТО в Арктиці.

Є підстави вважати, що частина цієї мережі пов’язана з російськими спецслужбами.

Розслідування викликало заклики до Міністерства бізнесу і торгівлі Великої Британії (DBT) посилити контроль за дотриманням санкцій та запобігати їх обходу.

"Санкційний режим настільки ефективний, наскільки добре він застосовується. Ми повинні бути готові діяти рішуче — навіть "вибивати двері", якщо це потрібно, — щоб показати, що правила мають значення", — наголосила голова комітету у закордонних справах Емілі Торнберрі.