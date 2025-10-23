Reuters: Китайські нафтові компанії призупинили купівлю російської нафти через американські санкції

Крім того, НПЗ Індії також планують різко скоротити імпорт сирої нафти з РФ.

Великі китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Москви "Роснєфть" та "Лукойл", пише Reuters з посиланням на джерела.

Китайські компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil утримаються від купівлі російської нафти, що перевозиться морським шляхом, принаймні в короткостроковій перспективі, через занепокоєння щодо санкцій, повідомили джерела.

Хоча Китай імпортує приблизно 1,4 мільйона барелів російської нафти на день морським шляхом, більшу частину цієї суми купують незалежні нафтопереробні заводи, включаючи невеликих операторів, відомих як "чайники", хоча оцінки закупівель державними нафтопереробними заводами сильно різняться.

Vortexa Analytics оцінила закупівлі російської нафти китайськими державними фірмами на рівні менше 250 000 барелів на добу за перші дев'ять місяців 2025 року, тоді як консалтингова компанія Energy Aspects оцінила цей показник у 500 000 барелів на добу.

Також нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт сирої нафти з РФ, щоб виконати вимоги санкцій США.

Різке падіння попиту від двох найбільших покупців створить навантаження на доходи Москви від продажу нафти та змусить провідних світових імпортерів шукати альтернативні постачання та підвищувати світові ціни.

Російські "Роснєфть" та "Лукойл" продають більшу частину своєї нафти Китаю через посередників. Тим часом незалежні нафтопереробні заводи, ймовірно, призупинять закупівлі, щоб оцінити вплив санкцій, але все одно прагнутимуть продовжити закупівлі російської нафти, повідомили кілька трейдерів.

Китай також імпортує приблизно 900 000 барелів російської нафти на добу трубопроводом, весь цей об'єм надходить до PetroChina, яка, за словами кількох трейдерів, ймовірно, мало постраждає від санкцій.