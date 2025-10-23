Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Два російських літаки зайшли у повітряний простір Литви

Літаки РФ пробули у повітряному просторі Литви 18 секунд.

Ілюстративне фото
Фото: wikipedia.org

Чергове порушення росіянами повітряного простору Литви відбулось сьогодні ввечері, 23 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви

“Повітряні сили Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу Кибартаю - літак Су-30 Російської Федерації та літак-заправник Іл-78, які, можливо, проводили навчання з дозаправки в Калінінградській області, пролетіли над територією Литви приблизно на 700 метрів та залишили її, перебуваючи в повітряному просторі Литви близько 18 секунд”, - йдеться у повідомленні. 

У відповідь два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконували місію повітряної патрулювання НАТО, піднялись у повітря. Вони вилетіли до місця порушення та здійснюють повітряне патрулювання на місці інциденту.

  • На початку жовтня винищувачі НАТО тричі злітали в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків. Деякі російські літаки були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв'язку.
