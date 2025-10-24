Стармер: коаліція охочих розробила конкретний план підтримки України до кінця року

Коаліція охочих розробила конкретний план підтримки України до кінця року.

Про це заявив глава британського уряду Кір Стармер на спільній пресконференції лідерів країн коаліції та генсека НАТО.

«Наша коаліція готова працювати далі, аби посилити тиск на Путіна на полі бою, а також тиск на його воєнну економіку для того, щоб підштовхнути його до стола перемовин. Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російські нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Минулого тижня саме Британія була першою, щоб запровадити санкції проти нафти і газу з Росії», - сказав Стармер.

Він закликав, аби всі держави підтримали ці санкції і зменшили залежність від російського газу. «Ми також закликаємо, щоб треті країни перестали купувати російські ресурси, затьмарені і закривавлені війною», - сказав британський прем’єр. Також Стармер запропонував розморозити мільярди активів Росії для того, щоб допомогти україні.

Серед інших пріоритетів – зміцнити українську систему ППО. «Для того, щоб захистити інфраструктуру України, ми оголошуємо прискорення програми в Британії, аби надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення», - сказав Стармер.

Крім того, партнери будуть збільшувати військовий тиск на Путіна, надаючи, за слвоами глави британського уряду, «далекобійні спроможності». Триватиме і робота над гарантіями безпеки для України.