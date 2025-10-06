Минулого тижня винищувачі НАТО тричі злітали в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків

Деякі російські літаки були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв'язку.

Винищувачі НАТО, що патрулюють повітря в країнах Балтії, минулого тижня тричі злітали для ідентифікації та супроводу російських літаків.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міноборони Литви.

“Минулого вівторка винищувачі здійснили політ для ідентифікації двох транспортних літаків АН-12. Вони ввімкнули свої радіолокаційні транспондери, коли летіли з основної частини Росії через міжнародний повітряний простір до Калінінградської області, але без планів польотів підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом (RATCC)”, - йдеться у повідомленні.

Також у вівторок винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації транспортного літака АН-72. Він летів з увімкненим транспондером, без плану польоту та підтримував радіозв'язок з RSVS. Водночас 4 винищувачі СУ-30 та 2 МІГ-31, що летіли з Калінінграда для його супроводу, були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв'язку.

Крім того, літаки НАТО здійснили політ для ідентифікації винищувача СУ-35.

Вони також ідентифікували тактичний розвідувальний літак СУ-24МР, який злетів 1 жовтня, летів без увімкненого транспондера, без плану польоту та не підтримував радіозв'язку з RSVS.

Європейські дипломати попередили РФ, що НАТО готове відповісти на порушення свого повітряного простору, зокрема збиваючи російські літаки.

25 вересня два угорські винищувачі з авіабази в Литві піднялися у повітря в межах місії Baltic Air Policing для перехоплення російських літаків.