Король Чарльз прибув до Ватикану, де проведе спільну молитву з Папою Римським

Король Великої Британії Чарльз прибув до Ватикану, де провів першу зустріч із Папою Левом XIV. Вони проведуть спільну молитву, і це вперше англіканський король молитиметься разом з Папою Римським, передає BBC.

Для підкреслювання зв’язку між Ватиканом і королівською родиною сьогодні оголосили про обмін титулами. Це частина дипломатичного спілкування під час таких державних візитів.

Король Карл отримає лицарське звання, і натомість надасть Папі звання лицаря Великого хреста Ордену Лазні.

Король отримає почесний духовний титул, пов'язаний з церквою, ставши так званим “королівським конфратерном”. Це є визнанням його роботи з побудови зв'язків між англіканською церквою та католицькою церквою.