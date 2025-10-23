ЗМІ: Штати розглядають обмеження експорту до Китаю товарів із програмним забезпеченням США

Це обмеження може не набрати чинності, однак сам факт його обговорення свідчить, що Вашингтон готовий суттєво загострити торговельне протистояння з Пекіном

Адміністрація Дональда Трампа розглядає план щодо обмеження широкого спектру експортних товарів до Китаю — від ноутбуків до авіадвигунів — якщо вони містять американське програмне забезпечення або були виготовлені з його використанням.

Про це видання Reuters повідомив американський посадовець і троє осіб, поінформованих владою США.

Хоча цей план є лише одним із варіантів, його розробка має на меті реалізувати попередню погрозу президента Дональда Трампа заборонити експорт "критичного програмного забезпечення" до Китаю у відповідь на нові обмеження Пекіна на експорт рідкоземельних металів.

10 жовтня Трамп заявив у соцмережах, що запровадить додаткові тарифи розміром 100% на товари з Китаю, які надходять до США, а також експортний контроль на "будь-яке критичне програмне забезпечення" до 1 листопада, не уточнивши деталей.

За словами джерел, це обмеження може не набрати чинності, однак сам факт його обговорення свідчить, що Вашингтон готовий суттєво загострити торговельне протистояння з Пекіном, попри те, що частина представників уряду США виступає за м’якший підхід.

"Підтверджую, що всі варіанти на столі. Якщо ці експортні обмеження — чи то на програмне забезпечення, двигуни чи інше – будуть запроваджені, це швидше за все станеться у координації з нашими союзниками по G7", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент журналістам у Білому домі, відповідаючи на питання щодо можливих обмежень програмного забезпечення для Китаю.

Емілі Кілкріс, колишня торговельна посадовиця, а нині експертка Центру нової американської безпеки, заявила, що програмне забезпечення є природним важелем впливу США, але такі обмеження будуть надзвичайно складні у впровадженні та можуть викликати серйозний удар у відповідь для американської промисловості.

Речник посольства Китаю у США заявив, що Пекін виступає проти "односторонніх екстериторіальних заходів США" й у разі їх впровадження "вживе рішучих заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".

За словами джерел, запровадження цих заходів може бути оголошено з метою тиску на Китай без негайної реалізації. Обговорюються також більш вузькі варіанти обмежень.

"Практично все у світі виробляється з використанням американського програмного забезпечення", – зазначило одне з джерел, підкресливши масштаб потенційних наслідків.

Такі заходи можуть суттєво порушити глобальну торгівлю з Китаєм, особливо у сфері технологій, і матимуть економічні наслідки і для США.

Це нагадує обмеження, які адміністрація Байдена наклала на Росію після її вторгнення в Україну у 2022 році, коли було введено заборону на експорт товарів, вироблених будь-де у світі з використанням американських технологій.

Зараз імпорт із Китаю вже обкладається митами США на рівні приблизно 55%, але цей показник може зрости до 155%, якщо Трамп реалізує нові погрози.