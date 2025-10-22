Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Макрон не прийняв відставку директорки Лувра після резонансного пограбування

Проєкт реконструкції музею - один з найбільш амбіційних для нинішньої влади.

Макрон не прийняв відставку директорки Лувра після резонансного пограбування
Лоранс де Кар і Емманюель Макрон
Фото: Le Figaro

Директорка паризького Лувра Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з колекції музею викрали коштовності, пов'язані з імператорським домом Наполеона, але уряд та президент Емманюель Макрон відмовилися її прийняти.

Як пише Le Figaro, міністерка культури Франції Рашида Даті висловила підтримку де Кар і не погодила її звільнення з посади очільниці найбільш відвідуваного музею планети. Так само у приватній розмові відкинув варіант заміни директорки і глава держави.

За словами Макрона, саме де Кар відіграє ключову роль у проєкті масштабної реконструкції Лувра, який президент урочисто анонсував на початку року. На модернізацію музею хочуть витратити до 800 мільйонів євро.

У звіті Рахункової палати Франції, який ще не встигли оприлюднити, зазначено, що Лувр має проблеми із безпекою. Цієї середи де Кар постане перед Сенатом для того, щоб відповісти на запитання щодо того, як стало можливим пограбування. 
