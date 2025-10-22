У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Опитування: більшість американців підтримують визнання США Палестини

Більшість тих, хто схвалює визнання Палестини, є демократами. 

Людина тримає палестинський прапор
Фото: EPA/UPG

Більшість американців, серед них 80% демократів і 41% республіканців,  вважають, що США повинні визнати палестинську державність.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos. 

Шестиденне опитування показало, що 59% респондентів підтримують визнання Палестини Сполученими Штатами, 33% виступають проти, решта – невпевнені або не відповіли.

Близько половини республіканців, які підтримують Трампа, 53%, виступили проти такого кроку, тоді як 41% республіканців підтримують визнання палестинської держави США.

Все більше країн, включно з союзниками США Великою Британією, Канадою, Францією та Австралією, офіційно визнають палестинську державність за останні тижні. Це викликало осуд з боку Ізраїлю, заснування якого в 1948 році призвело до переселення сотень тисяч палестинців і десятиліть конфлікту.

Близько 60% учасників опитування заявили, що відповідь Ізраїлю в Газі була надмірною, тоді як 32% не погодилися з цим.

Трамп, який повернувся до Білого дому в січні, загалом підтримував Ізраїль у цій війні та цього місяця був посередником у припиненні вогню.

Опитування Reuters/Ipsos показує, що громадськість США готова віддати Трампу належне, якщо його план буде успішним. 51% респондентів погодилися з твердженням, що Трамп "заслуговує на значне визнання", якщо мирні зусилля увінчаються успіхом, тоді як 42% не погодилися.

Хоча лише один із двадцяти демократів схвалює загальну діяльність Трампа як президента, один із чотирьох вважає, що він заслуговує на визнання, якщо мир збережеться.

Рейтинг схвалення зовнішньої політики Трампа, схоже, демонструє помірне зростання – 38% у останньому опитуванні Reuters/Ipsos порівняно з 33% на початку місяця перед укладенням угоди про припинення вогню. Це найвищий показник Трампа з липня.

  • На думку держсекретаря США Марко Рубіо, міжнародні зусилля щодо визнання держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють ХАМАС. 
