Шатдаун уряду США став другим за тривалістю в історії країни
Сенат США
Фото: З відкритих джерел

Уряд США перебуває вже 22-й день у шатдауні, який став другим за тривалістю в історії країни, повідомляє Bloomberg.

Наприкінці тижня президент Дональд Трамп вирушить у поїздку до Азії. Тому, за словами законодавців та працівників Конгресу, існує реальний ризик, що шатдаун продовжиться до листопада і перевищить 35-денний рекордний шатдаун першої каденції Трампа.

Видання зазначає, що вчорашня зустріч у Білому домі між Трампом та республіканцями Сенату зміцнила рішучість Республіканської партії відмовитися від переговорів з демократами. Демократи умовою для відновлення роботи уряду називають виділення Конгресом допомоги 22 мільйонам американців, чиї внески на медичне страхування різко зростуть у січні.

“Наше послання було дуже простим: нас не будуть шантажувати цим їхнім божевільним планом”, – сказав Трамп.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс попросили зустрітися з Трампом перед його поїздкою до Азії. Але президент вчора заявив, що поговорить з ними лише після закінчення шатдауну.

  • Палата представників США вже ухвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, але документ застряг у Сенаті. Сенатори не можуть ухвалити новий тимчасовий бюджет без підтримки щонайменше восьми демократів, адже для початку голосування потрібно 60 голосів зі 100 (республіканці у Сенаті мають 53 місця, а демократи ‒ 45 і два незалежні сенатори). Дія чинного тимчасового бюджету закінчується 21 листопада.
