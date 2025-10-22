Шатдаун уряду США став другим за тривалістю в історії країни

Уряд США перебуває вже 22-й день у шатдауні, який став другим за тривалістю в історії країни, повідомляє Bloomberg.

Протистояння між партіями через припинення дії медичних субсидій триває.

Наприкінці тижня президент Дональд Трамп вирушить у поїздку до Азії. Тому, за словами законодавців та працівників Конгресу, існує реальний ризик, що шатдаун продовжиться до листопада і перевищить 35-денний рекордний шатдаун першої каденції Трампа.

Видання зазначає, що вчорашня зустріч у Білому домі між Трампом та республіканцями Сенату зміцнила рішучість Республіканської партії відмовитися від переговорів з демократами. Демократи умовою для відновлення роботи уряду називають виділення Конгресом допомоги 22 мільйонам американців, чиї внески на медичне страхування різко зростуть у січні.

“Наше послання було дуже простим: нас не будуть шантажувати цим їхнім божевільним планом”, – сказав Трамп.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс попросили зустрітися з Трампом перед його поїздкою до Азії. Але президент вчора заявив, що поговорить з ними лише після закінчення шатдауну.