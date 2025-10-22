Прем'єрка Литви ініціює звільнення міністерки оборони після скандалу з оборонним бюджетом

Розрив між двома посадовицями виник після неофіційної зустрічі у міноборони 14 жовтня за участі інфлюенсерів із соцмереж.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене пропонує звільнити міністерку оборони країни Довіле Шакалєнє після скандалу з оборонним бюджетом. Про це вона заявила президенту країни, пише LRT.

“Сьогодні я повідомила президента про своє рішення запропонувати звільнити міністра оборони. Я зробила це усно, і письмове звернення буде надано найближчим часом”, – сказала Ругінене журналістам у Президентському палаці.

“Іноді обставини змушують нас приймати дуже болісні рішення, але я не можу допустити таких непорозумінь і проблем у такій важливій галузі, як оборона. Моя мета – забезпечити безперебійне функціонування міністерства”, – додала вона.

Ругінене підкреслила, що сама ініціює звільнення Шакалєнє, не отримавши від міністерки заяви про звільнення.

Ругінене раніше визнала, що її довіра до Шакалєнє “серйозно похитнулася”. Сама Шакалєне заявила, що їй буде важко продовжувати працювати в Кабінеті міністрів без довіри очільниці уряду. Однак президент Гітанас Науседа попросив міністерку поки що не подавати заяву про відставку.

Як виник конфлікт між високопосадовицями

Розрив між двома посадовцями виник після неофіційної зустрічі, що відбулася в Міністерстві оборони 14 жовтня за участі інфлюенсерів із соцмереж. Її учасникам повідомили, що фінансування оборони у 2026 році становитиме лише 4,87% ВВП, що нижче заявленої урядом мети в 5%.

Того ж дня політичний коментатор Маріус Лаурінавічюс звинуватив уряд у “саботажі оборони Литви”: йшлося про нібито не виділення обіцяних 5% ВВП на оборонні витрати. Оборонний блогер Александрас Матоніс також стверджував, що Міністерство фінансів, яке очолюють соціал-демократи, просуває бюджетний план зі скороченням оборонних витрат на 2026 рік на 500 мільйонів євро та на 2 мільярди євро ‒ до 2029 року.

Тим часом Ругінене 15 жовтня оголосила, що Литва наступного року виділить 5,38% ВВП – близько 4,79 мільярда євро – на оборону. Ця цифра включає 700 мільйонів євро з Державного фонду оборони, 25 мільйонів євро з яких підуть на цивільний захист, а невизначена частина – на проєкти військової мобільності. Це викликало запитання, чи не включено до цієї суми витрати, що мають як військове, так і цивільне призначення.

Ругінене спочатку назвала дії Шакалєнє “саботажем”, пізніше назвавши їх “непорозумінням”. Лідери соціал-демократів вважають, що Шакалєнє намагалася чинити тиск на уряд, щоб той збільшив витрати на оборону, використовуючи медіа-діячів для формування громадської думки.

Шакалєнє заперечила організацію зустрічі, але сказала, що хороший міністр оборони повинен боротися за оборонний бюджет. Прем'єр-міністр і голова партії відхилили її пояснення.