Ексклюзив"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Литовська прем'єрка перший закордонний візит здійснила до Києва

Вона вшанувала українців, які загинули під час війни.

Литовська прем'єрка перший закордонний візит здійснила до Києва
Інга Ругінене в Києві
Фото: Сомережа Х Інги Ругінене

Нова прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене свій перший закордонний візит здійснила до Києва.

Про це вона написала у соцмережі Х. 

"Немає місця, де б я воліла бути під час свого першого візиту, ніж у вільній та незламній Україні", – зазначила вона.

Ругінене разом уз українською колегою Юлією Свириденко вшанувала полеглих на війні із РФ українців біля Стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору. 

"В Києві разом з Юлією Свириденко я вшанувала українців, які загинули, захищаючи свою країну, нашу спільну безпеку та спільні ідеали", – написала політикиня. 

Про мету візиту поки не повідомляли. 

  • Наприкінці серпня Сейм Литви схвалив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.
  • Попередній прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.
