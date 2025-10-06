Литовська прем'єрка перший закордонний візит здійснила до Києва

Нова прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене свій перший закордонний візит здійснила до Києва.
Про це вона написала у соцмережі Х.
"Немає місця, де б я воліла бути під час свого першого візиту, ніж у вільній та незламній Україні", – зазначила вона.
Ругінене разом уз українською колегою Юлією Свириденко вшанувала полеглих на війні із РФ українців біля Стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору.
"В Києві разом з Юлією Свириденко я вшанувала українців, які загинули, захищаючи свою країну, нашу спільну безпеку та спільні ідеали", – написала політикиня.
Про мету візиту поки не повідомляли.
- Наприкінці серпня Сейм Литви схвалив кандидатуру соціал-демократки Інги Ругінене на посаду прем'єр-міністерки.
- Попередній прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас пішов у відставку на тлі розслідування ймовірних фінансових злочинів. Його кабінет міністрів перебував при владі лише вісім місяців.