Литовська прем'єрка перший закордонний візит здійснила до Києва

Вона вшанувала українців, які загинули під час війни.

Нова прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене свій перший закордонний візит здійснила до Києва.

Про це вона написала у соцмережі Х.

"Немає місця, де б я воліла бути під час свого першого візиту, ніж у вільній та незламній Україні", – зазначила вона.

Ругінене разом уз українською колегою Юлією Свириденко вшанувала полеглих на війні із РФ українців біля Стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхого собору.

"В Києві разом з Юлією Свириденко я вшанувала українців, які загинули, захищаючи свою країну, нашу спільну безпеку та спільні ідеали", – написала політикиня.

Про мету візиту поки не повідомляли.

There’s nowhere I’d rather be for my first visit than in free & unbreakable Ukraine.



At Kyiv’s Wall of Remembrance, with @Svyrydenko_Y I honoured Ukrainians who fell defending their country, our joint security and shared ideals. pic.twitter.com/sSUuDujY1U — Inga Ruginienė (@IRuginiene) October 6, 2025