У США на дорогу впав медичний вертоліт

Він повертався після доставки пацієнта до лікарні. 

Фото: Sky News

У США, в Сакраменто, розбився медичний вертоліт. Троє людей госпіталізовані з критичними пораненнями, пишуть Sky News з посиланням на пожежний департамент міста. 

Аварія відбулася під час повернення вертольота після доставки пацієнта до госпіталю, розповів капітан Джастін Сільвія. У момент катастрофи на борту перебували пілот, медсестра і парамедик: двоє жінок і чоловік. 

Їх ушпиталили в критичному стані. Одну жінку довелося діставати з-під гелікоптера зусиллями понад 10 людей.

"На цьому етапі навколо досить велике поле уламків. Я б сказав, що нам пощастило те, що гелікоптер не загорівся", – прокоментував Сільвія. 

На дорозі, куди впав вертоліт, ніхто не постраждав. 
﻿
