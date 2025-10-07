У США на дорогу впав медичний вертоліт

Він повертався після доставки пацієнта до лікарні.

У США, в Сакраменто, розбився медичний вертоліт. Троє людей госпіталізовані з критичними пораненнями, пишуть Sky News з посиланням на пожежний департамент міста.

Аварія відбулася під час повернення вертольота після доставки пацієнта до госпіталю, розповів капітан Джастін Сільвія. У момент катастрофи на борту перебували пілот, медсестра і парамедик: двоє жінок і чоловік.

Їх ушпиталили в критичному стані. Одну жінку довелося діставати з-під гелікоптера зусиллями понад 10 людей.

"На цьому етапі навколо досить велике поле уламків. Я б сказав, що нам пощастило те, що гелікоптер не загорівся", – прокоментував Сільвія.

На дорозі, куди впав вертоліт, ніхто не постраждав.