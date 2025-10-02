Частина багатоповерхової будівлі школи обвалилася, коли учні збиралися на молитву.

В Індонезії рятувальники почали застосувати важку техніку для розчищення завалів школи на острові Ява, що обвалилася у понеділок, “не виявивши більше ознак життя”, повідомляє DW.

Частина багатоповерхової будівлі ісламської школи обвалилася, коли учні збиралися на молитву вдень.

П'ятьох учнів врятували вчора, також підтверджено смерть п'ятьох людей, а 59 досі вважаються зниклими безвісти.

Учні були переважно підлітками 7-12 класів. Учениці молилися в іншій частині будівлі та змогли втекти.

Сьогодні на місці працювали понад 200 рятувальників. У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих після використання високотехнологічного обладнання, зокрема теплових дронів, підтвердили, що ознак життя на місці більше немає.