Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
В Індонезії рятувальники застосують важку техніку після обвалу школи, підтверджено 5 смертей

Частина багатоповерхової будівлі школи обвалилася, коли учні збиралися на молитву.

В Індонезії рятувальники застосують важку техніку після обвалу школи, підтверджено 5 смертей
Фото: EPA/UPG

В Індонезії рятувальники почали застосувати важку техніку для розчищення завалів школи на острові Ява, що обвалилася у понеділок, “не виявивши більше ознак життя”, повідомляє DW.

Частина багатоповерхової будівлі ісламської школи обвалилася, коли учні збиралися на молитву вдень.

П'ятьох учнів врятували вчора, також підтверджено смерть п'ятьох людей, а 59 досі вважаються зниклими безвісти.

Учні були переважно підлітками 7-12 класів. Учениці молилися в іншій частині будівлі та змогли втекти.

Сьогодні на місці працювали понад 200 рятувальників. У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих після використання високотехнологічного обладнання, зокрема теплових дронів, підтвердили, що ознак життя на місці більше немає.

Фото: EPA/UPG
