Світ

Маск оголосив хрестовий похід проти Netflix через згадку про трансгендерів

Переконує свою аудиторію соцмереж відписуватися від сервісу.

Маск оголосив хрестовий похід проти Netflix через згадку про трансгендерів
Фото: EPA/UPG

Найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск розпочав цілеспрямовану кампанію проти стримінгової платформи Netflix, всіляко закликаючи користувачів відписатися від сервісу.

Як пише The Guardian, Маска обурило те, що в одному з анімаційних шоу виробництва Netlifx персонаж робить камінг-аут щодо своєї трансгендерності. Власник SpaceX був шокований тим, що програма мала віковий рейтинг 7+.

Лише за три дні Маск 26 разів оприлюднив у своїй соцмережі X, де на нього підписані 227 мільйонів людей, заклики до бойкоту Netflix. Бізнесмен аргументував це "захистом дітей від трансгендерної воук-пропаганди".

Маск має трансгендерну доньку Вівіан, що мала при народженні чоловічу стать. Мільярдер публічно зізнавався, що звинувачує лібералів у тому, що ті "вкрали у нього сина". Вівіан заявляла, що не бажає мати з батьком нічого спільного.
﻿
