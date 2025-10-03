Маск оголосив хрестовий похід проти Netflix через згадку про трансгендерів

Найбагатший бізнесмен світу Ілон Маск розпочав цілеспрямовану кампанію проти стримінгової платформи Netflix, всіляко закликаючи користувачів відписатися від сервісу.

Як пише The Guardian, Маска обурило те, що в одному з анімаційних шоу виробництва Netlifx персонаж робить камінг-аут щодо своєї трансгендерності. Власник SpaceX був шокований тим, що програма мала віковий рейтинг 7+.

Лише за три дні Маск 26 разів оприлюднив у своїй соцмережі X, де на нього підписані 227 мільйонів людей, заклики до бойкоту Netflix. Бізнесмен аргументував це "захистом дітей від трансгендерної воук-пропаганди".

Маск має трансгендерну доньку Вівіан, що мала при народженні чоловічу стать. Мільярдер публічно зізнавався, що звинувачує лібералів у тому, що ті "вкрали у нього сина". Вівіан заявляла, що не бажає мати з батьком нічого спільного.