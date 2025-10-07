Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Відновлювана енергія у світі вперше випередила вугільну за обсягом генерації

2025 рік вже став поворотним в історії.

Фото: Інтерфакс-Україна

Екоаналітики повідомили про те, що за перше півріччя 2025 року генерація вітрової та сонячної енергії перевищила обсяги, отримані від спалювання вугілля.

Як пише The Guardian, вчені називають це історичним моментом. Порівняно з попереднім роком, людство отримало на третину більше сонячної енергії та додало 7% до попередніх показників щодо вітрової генерації. При цьому використання викопного палива знизилося.

Головний внесок у зміщення енергетичного балансу зробили Китай та Індія, які посідають перше та друге місця у списку найбільших ринків "зеленої" енергетики. Натомість Європа та Сполучені Штати пасуть задніх, все ще отримуючи чимало кіловат зі спалювання вугілля та газу.

Вчені очікують, що до кінця десятиріччя обсяги відновлюваної енергії зростуть більш ніж удвічі. 80% з них буде отримано на сонячних станціях.
