Відновлювана енергія у світі вперше випередила вугільну за обсягом генерації

2025 рік вже став поворотним в історії.

Екоаналітики повідомили про те, що за перше півріччя 2025 року генерація вітрової та сонячної енергії перевищила обсяги, отримані від спалювання вугілля.

Як пише The Guardian, вчені називають це історичним моментом. Порівняно з попереднім роком, людство отримало на третину більше сонячної енергії та додало 7% до попередніх показників щодо вітрової генерації. При цьому використання викопного палива знизилося.

Головний внесок у зміщення енергетичного балансу зробили Китай та Індія, які посідають перше та друге місця у списку найбільших ринків "зеленої" енергетики. Натомість Європа та Сполучені Штати пасуть задніх, все ще отримуючи чимало кіловат зі спалювання вугілля та газу.

Вчені очікують, що до кінця десятиріччя обсяги відновлюваної енергії зростуть більш ніж удвічі. 80% з них буде отримано на сонячних станціях.