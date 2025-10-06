Розвідка: Китай із 2023 року нарощує допомогу Росії у війні проти України

З 2023 року Служба зовнішньої розвідки фіксує нарощення співпраці між Китаєм та Росією.

Служба зовнішньої розвідки України фіксує системне нарощення підтримки Російської Федерації з боку Китайської Народної Республіки, починаючи з 2023 року.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив співробітник СЗРУ Олег Александров.

"З 2023 року Китай послідовно нарощує допомогу Росії — як в обході санкцій, так і у безпосередньому забезпеченні потреб російської армії. З листопада 2023 року Служба зовнішньої розвідки фіксує залізничні перевезення вантажів з Китаю до Росії, які з високою ймовірністю мають військове призначення. Загалом з Китаю до Росії доставлено близько 24 тисяч тонн таких вантажів", — зазначив Александров.

За його словами, військові вантажі, товари подвійного призначення та підсанкційні товари потрапляють до Росії не лише залізницею, а й авіаційним та морським транспортом — через так званий "тіньовий флот".

"Сьогодні термін “тіньовий флот” здебільшого асоціюється з перевезенням підсанкційних товарів, зокрема російської нафти та скрапленого газу. Водночас існує і повітряний тіньовий флот — літаки підсанкційних російських авіакомпаній", — пояснив представник СЗРУ.

Зокрема, російська авіакомпанія "Авиакон Цитотранс" використовує літаки Іл-76ТД для транспортування продукції китайських компаній, яка використовується при виробництві безпілотників типу "Герань" та "Гербера".

Служба зовнішньої розвідки також надала перелік китайських компаній, що систематично постачають Росії товари подвійного призначення:

Shandong Xinyilu International Trade Co., Ltd — постачає вуглецеве волокно, акумулятори та навігаційні антени. З квітня 2024-го по січень 2025 року обсяг поставок становив $6,4 млн.

Jinhua Harin Power Technology Co., Ltd — у червні–серпні 2024 року продала російській компанії ТОВ "Дрейк" (Татарстан, постачальник комплектувальних для БпЛА "Алабуга") понад 685 тис. деталей двигунів, циліндрів і поршнів.

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd — із серпня 2024 року поставила в Росію алюмінієві сплави та компоненти для корпусів безпілотників на $1,4 млн.

Shenzhen Jinduobang Technology Co. Ltd — постачає акумулятори, мікрочипи та електроніку, частина якої маркована позначкою "для СВО".

Як зазначив Александров, більшість підсанкційних товарів — від мікросхем до промислового обладнання — потрапляють у Росію через "сірі" логістичні схеми та мережу посередників.

Водночас Китай намагається убезпечити великі державні компанії та банки від вторинних санкцій Заходу, які могли б обмежити їхній доступ до американських і європейських ринків.

"Тому підтримка Росії з боку Китаю наразі відбувається переважно на рівні локальних зв’язків і менших структур, які легше замінити у випадку санкційного тиску", — підсумував представник СЗРУ.