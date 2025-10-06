«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Bloomberg: Туреччина обговорює з США спільну розробку родовища рідкісноземельних металів в Анатолії

Нещодавно у Бейлікові, поблизу Ескішехіра, виявили родовище з церієм, празеодимом та неодимом, якість яких наразі не оцінена.

Bloomberg: Туреччина обговорює з США спільну розробку родовища рідкісноземельних металів в Анатолії
Фото: poltavawave.com.ua

Туреччина обговорює з США спільну розробку родовища рідкісноземельних металів у західній Анатолії, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що аналогічні переговори з Китаєм та Росією сповільнилися через розбіжності щодо передачі технологій та прав на переробку.

Джерела повідомляють, що Анкара та Вашингтон вивчають велике родовище з потенціалом до освоєння, яке нещодавно виявили у Бейлікові, поблизу Ескішехіра. Родовище містить церій, празеодим та неодим, якість яких наразі не оцінена.

Дві країни працюють над поглибленням співпраці, зокрема у сфері енергетики та оборони, після зустрічі президентів США та Туреччини Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі у вересні. 

Згідно з попередньою оцінкою, Туреччина планує побудувати нафтопереробний завод у Бейлікові, де руда містить понад 1% оксиду рідкоземельних елементів за масою ‒ цього достатньо, щоб зробити видобуток комерційно вигідним. Країна також веде переговори з Канадою та Швейцарією щодо потенційної співпраці, зокрема техніко-економічних обґрунтувань, необхідних для просування проєкту.

Крім того, Анкара планує подати заявку до Австралійського інституту геологів на сертифікацію за стандартом JORC, який встановлює вимоги до публічної звітності компаній про результати розвідки та підтверджує розмір родовищ для потенційних інвесторів.

  • Переговори Анкари із західними партнерами відбуваються на тлі активізації зусиль США та Європейського Союзу щодо обмеження домінування Китаю у виробництві та переробці рідкісноземельних металів ‒ групи з 17 металевих елементів, критично важливих для оборони, передових медичних технологій та повсякденної електроніки, зокрема смартфонів.
  • Раніше стало відомо, що посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали придбання частки компанії Critical Metals, що дасть Вашингтону прямий інтерес у найбільшому родовищі рідкісноземельних елементів у Гренландії, арктичній території, яку Трамп колись пропонував купити.
