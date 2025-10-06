ЗМІ: Трамп планує вкладення у родовище рідкісних металів у Гренландії

Посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали придбання частки компанії Critical Metals, що дасть Вашингтону прямий інтерес у найбільшому родовищі рідкісноземельних елементів у Гренландії, арктичній території, яку Трамп колись пропонував купити.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Якщо угоду буде завершено, вона стане черговим політичним поворотом для родовища Tanbreez. Попередній президент США Джо Байден допоміг продати його нью-йоркській компанії Critical Metals за набагато меншу ціну, ніж пропонувала китайська фірма.

Нещодавно Вашингтон придбав частки в Lithium Americas та MP Materials, що підкреслює прагнення Трампа забезпечити вигоду від зростання виробництва корисних копалин, що мають стратегічне значення для світової економіки.

Рідкісноземельні елементи мають сильні магнітні властивості, критично важливі для високотехнологічних галузей промисловості ‒ від виробництва електромобілів до ракетних систем. Їхня важливість стимулює інтенсивне прагнення західних країн зменшити свою залежність від Китаю, який майже повністю контролює їхній видобуток та переробку. Ще до того, як Трамп виявив зацікавленість у придбанні Гренландії, Вашингтон мав давні економічні інтереси на данській території.

Представники Байдена відвідували столицю Гренландії Нуук у листопаді минулого року, намагаючись залучити додаткові приватні інвестиції в гірничодобувний сектор острова. Трамп також направив віцепрезидента Дж. Д. Венса на острів у березні. Одна з найбільших баз ВПС США розташована на півночі Гренландії.

Очікується, що введення в комерційне виробництво проєкту Tanbreez коштуватиме 290 мільйонів доларів.