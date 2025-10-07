У Грузії затримали 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня

Грузинська влада 6 жовтня затримала 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Як стверджує влада, затримані брали активну участь у спробі штурму будівлі адміністрації президента.
Щодо них порушені кримінальні справи за кількома статтями, зокрема про участь у масових заворушеннях, захоплення або блокування роботи стратегічного об’єкта, пошкодження майна та про заклики до повалення уряду.
Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе зазначив, що з ідентифікованих 15 підозрюваних двох шукають.
Раніше були затримані п’ять членів оргкомітету акції протесту, які, як очікується, 7 жовтня постануть перед судом.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив опозиційних протестувальників у спробі повалити його уряд і пообіцяв придушити будь-яке інакомислення.
- У суботу десятки тисяч антиурядових протестувальників вийшли на вулиці столиці Тбілісі, багато хто з них розмахував прапорами Грузії та ЄС. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб не дати їм прорватися до президентського палацу.
- Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас опублікувала заяву, в якій вона зазначила, що ЄС “рішуче відкидає та засуджує дезінформацію щодо ролі ЄС у Грузії та засуджує особисті нападки на посла Євросоюзу в Грузії”. Вона також закликала грузинську владу виявити стриманість.