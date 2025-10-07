Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

У Грузії затримали 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня

Ще двох людей шукають.

У Грузії затримали 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня
Акція протесту у Грузії
Фото: EPA/UPG

Грузинська влада 6 жовтня затримала 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня. 

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Як стверджує влада, затримані брали активну участь у спробі штурму будівлі адміністрації президента. 

Щодо них порушені кримінальні справи за кількома статтями, зокрема про участь у масових заворушеннях, захоплення або блокування роботи стратегічного об’єкта, пошкодження майна та про заклики до повалення уряду.

Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе зазначив, що з ідентифікованих 15 підозрюваних двох шукають.

Раніше були затримані п’ять членів оргкомітету акції протесту, які, як очікується, 7 жовтня постануть перед судом.

  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив опозиційних протестувальників у спробі повалити його уряд і пообіцяв придушити будь-яке інакомислення.
  • У суботу десятки тисяч антиурядових протестувальників вийшли на вулиці столиці Тбілісі, багато хто з них розмахував прапорами Грузії та ЄС. Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ, щоб не дати їм прорватися до президентського палацу.
  • Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас опублікувала заяву, в якій вона зазначила, що ЄС “рішуче відкидає та засуджує дезінформацію щодо ролі ЄС у Грузії та засуджує особисті нападки на посла Євросоюзу в Грузії”. Вона також закликала грузинську владу виявити стриманість.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies