У Грузії затримали 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня

Ще двох людей шукають.

Грузинська влада 6 жовтня затримала 13 учасників акції протесту в Тбілісі 4 жовтня.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Як стверджує влада, затримані брали активну участь у спробі штурму будівлі адміністрації президента.

Щодо них порушені кримінальні справи за кількома статтями, зокрема про участь у масових заворушеннях, захоплення або блокування роботи стратегічного об’єкта, пошкодження майна та про заклики до повалення уряду.

Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе зазначив, що з ідентифікованих 15 підозрюваних двох шукають.

Раніше були затримані п’ять членів оргкомітету акції протесту, які, як очікується, 7 жовтня постануть перед судом.