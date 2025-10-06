Прем'єр Нідерландів Дік Схооф прибув до Києва

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоофом 6 жовтня прибув до України. Разом з українським президентом Володимиром Зеленським він вшанував пам'ять полеглих захисників біля стіни пам'яті в центрі столиці.

Про візит Схоофа повідомив Володимир Зеленський. Подальша програма візиту поки невідома.

"З Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній", – сказав Зеленський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який разом з міністром закордонних справ зустрічав високоповажного гостя на вокзалі, назвав основні теми для обговорення.

"Ми чекали на цей візит. Тем для обговорення багато: війна, безпека, справедливість і сила наших народів. А ще – євроінтеграція України, стійкість НАТО перед російськими провокаціями. Світовий порядок необхідно повертати до чітких правил. І пан Схофф, який в молодості був арбітром в футбольному союзі Гааги, це чудово знає. Пан Схофф сказав дуже сильні слова: «Ми підтримуємо Україну в її боротьбі, щоб прибрати російський прапор з її території. Щоб допомогти Україні перемогти, досягти справедливого і тривалого миру. І щоб гарантувати, що ті, хто розпочав цю війну, будуть притягнуті до відповідальності»", – написав Єрмак.

Нещодавно Схооф виступив проти пришвидшеної процедури відкриття переговорних кластерів про вступ України до НАТО. Це рішення дозволило б обійти вето Угорщини.



