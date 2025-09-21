Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Британія визнала Палестину державою, - Стармер

Британський прем'єр зазначив, що цей крок не означає "винагороду ХАМАСу".

Британія визнала Палестину державою, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що його країна визнала Палестину державою.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина", – заявив Стармер у зверненні, оприлюдненому у соцмережі X. 

Він додав, що це рішення "не є винагородою для ХАМАСу" і що терористичне угруповання не матиме майбутнього і не матиме жодної ролі в уряді (Палестини – ред.).

Прем’єр Британії додав, що цей крок є "обіцянкою палестинському та ізраїльському народам, що можуть мати краще майбутнє".

У липні Стармер говорив, Великобританія визнає Палестину до зборів світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН, якщо ситуація в Газі не покращає.

Водночас, 15 вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що міжнародні зусилля щодо визнання Держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють ХАМАС.
