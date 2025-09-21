Британія визнала Палестину державою, - Стармер

Британський прем'єр зазначив, що цей крок не означає "винагороду ХАМАСу".

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що його країна визнала Палестину державою.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина", – заявив Стармер у зверненні, оприлюдненому у соцмережі X.

Він додав, що це рішення "не є винагородою для ХАМАСу" і що терористичне угруповання не матиме майбутнього і не матиме жодної ролі в уряді (Палестини – ред.).

Прем’єр Британії додав, що цей крок є "обіцянкою палестинському та ізраїльському народам, що можуть мати краще майбутнє".

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

У липні Стармер говорив, Великобританія визнає Палестину до зборів світових лідерів на Генеральній асамблеї ООН, якщо ситуація в Газі не покращає.

Водночас, 15 вересня держсекретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що міжнародні зусилля щодо визнання Держави Палестина ускладнюють припинення війни й підбадьорюють ХАМАС.