ГоловнаСвіт

Головна опозиційна партія Туреччини переобрала свого лідера, аби запобігти його усуненню судом

Озгюр Озель вперше став головою Республіканської народної партії (CHP) у 2023 році, але у жовтні суд в Анкарі має винести рішення щодо того, чи анулювати результати з'їзду політсили.

Головна опозиційна партія Туреччини переобрала свого лідера, аби запобігти його усуненню судом
Лідер Народно-республіканської партії Туреччини Озгюр Озель
Фото: EPA/UPG

Головна опозиційна партія Туреччини переобрала свого лідера, намагаючись захистити його та інших високопосадових партійних діячів від майбутнього рішення суду, яке може призвести до їх усунення.

Про це повідомляє DW.

Озгюр Озель вперше став головою Республіканської народної партії (CHP) у 2023 році, але президент Реджеп Таїп Ердоган назвав голосування “зіпсованим” та “шахрайським процесом”.

24 жовтня суд в Анкарі має винести рішення щодо того, чи анулювати результати з'їзду CHP 2023 року. Ця справа, на думку критиків уряду, свідчить про “сповзання” Туреччини до автократії під керівництвом Ердогана.

Опозиція Туреччини шукає захисту від репресій уряду

Делегати CHP сподіваються, що, переобравши Озеля на позачерговому з'їзді в неділю, вони зможуть продемонструвати суду, що голова їхньої партії має новий мандат, щоб протистояти Ердогану та захистити його від звинувачень уряду.Озелю та 11 іншим членам CHP, серед яких найбільший політичний суперник Ердогана, ув'язнений мер Стамбула Екрем Імамоглу, висунуто обвинувачення, зокрема у фінансових порушеннях і порушенні закону про політичні партії. Вони усі заперечують будь-які правопорушення.

РНП є найбільшою опозиційною силою в турецькому парламенті та контролює найбільші міста Туреччини, включно зі Стамбулом та столицею Анкарою.

З моменту затримання мера Стамбула Імамоглу в березні, Озель значно посилив свій політичний авторитет і розглядається як можливий суперник Ердогана.

Арешт Імамоглу в березні спричинив масові протести, під час яких турецька поліція заарештувала майже 1900 осіб.
﻿
