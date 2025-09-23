Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю, у відповідь на порушення Росією кордонів НАТО

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСвіт

Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю, у відповідь на порушення Росією кордонів НАТО

Лідери Альянсу наразі розглядають алгоритм військового реагування після того, як російські літаки порушили повітряний простір НАТО.

Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю, у відповідь на порушення Росією кордонів НАТО
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Фото: Siim Lõvi/ERR

Міністр оборони Естонії заявив, що країна готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерні бомби, передає The Telegraph.

Видання зазначає, що лідери НАТО розглядають правила застосування бойових дій після того, як три російські винищувачі МіГ-31 минулого тижня порушили повітряний простір Естонії, залишаючись у межах кордонів Альянсу протягом 12 хвилин.

Дехто закликав до збиття будь-якого російського літака-порушника, тоді як інші радять більш обережний підхід.

На запитання газети The Telegraph, чи буде Естонія готова прийняти в майбутньому британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, міністр оборони Естонії Ханно Певкур відповів: «Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників».
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies