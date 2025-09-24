Зеленський був трохи здивований заявою Трампа після вчорашніх перемовин

Президент впевнений в армії України і її можливостях, але заява американського колеги була несподіванкою.

Позиція команди Дональда Трампа стосовно того, як саме спілкуватися з Росією, залежить від ситуації на полі бою та економічної ситуації в Росії. Йдеться про те, чи буде вона говорити з росіянами з позиції тиску, чи з якоїсь іншої, сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

Під час зустрічі з Трампом Зеленський передав йому дані про перебіг війни. Зокрема – про успіхи в відвоюванні території біля Добропілля.

Зеленський сказав, шо вересень був складним для української армії, але вона деокупувала 360 квадратних кілометрів території.

"Це не велика перемога, але це означає, що ми не програємо. Це важливо", – прокоментував він.

Свої нинішні відносини з американським президентом Володимир Зеленський охарактеризував як найкращі за увесь час.

"Добре, що ми часто маємо зустрічі і дзвінки. Я думаю, той факт, що Путін брехав президенту Трампу стільки разів, також внесло корективи (в відносини. – Ред.) між нами", – сказав український президент.

Коментуючи допис Трампа про те, що Україна за підтримки Європи, вірогідно, зможе відвоювати всю свою територію, Зеленський сказав, що був трохи здивований.

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до кінця", – вважає Зеленський, додавши, що Трамп розуміє, що Путін не виграє цю війну, але "продає" усім так, ніби перемагає.

Україна розраховує на те, що США застосують проти Росії санкції, додав український президент.

Переговори Зеленського і Трампа

Президенти США і України на переговорах в Нью-Йорку 23 вересня обговорили ситуацію на полі бою та погіршення економічної ситуації в Росії. За результатами зустрічі Трамп опублікував допис, в якому сказав, що Україна за підтримки Європи, зокрема фінансової, вірогідно, зможе повернути свої кордони до "оригінального" вигляду.

"З часом, з терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, оригінальні кордони, з яких почалася війна, є дуже імовірним варіантом. Чому ні? Росія билася безцільно три з половиною роки в війні, для перемоги в якій справжня військова сила мала б зайняти менше тижня", – сказав Трамп.