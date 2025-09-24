Зеленський був трохи здивований заявою Трампа після вчорашніх перемовин

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Зеленський був трохи здивований заявою Трампа після вчорашніх перемовин

Президент впевнений в армії України і її можливостях, але заява американського колеги була несподіванкою.

Зеленський був трохи здивований заявою Трампа після вчорашніх перемовин
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Позиція команди Дональда Трампа стосовно того, як саме спілкуватися з Росією, залежить від ситуації на полі бою та економічної ситуації в Росії. Йдеться про те, чи буде вона говорити з росіянами з позиції тиску, чи з якоїсь іншої, сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News

Під час зустрічі з Трампом Зеленський передав йому дані про перебіг війни. Зокрема – про успіхи в відвоюванні території біля Добропілля.

Зеленський сказав, шо вересень був складним для української армії, але вона деокупувала 360 квадратних кілометрів території. 

"Це не велика перемога, але це означає, що ми не програємо. Це важливо", – прокоментував він.

Свої нинішні відносини з американським президентом Володимир Зеленський охарактеризував як найкращі за увесь час. 

"Добре, що ми часто маємо зустрічі і дзвінки. Я думаю, той факт, що Путін брехав президенту Трампу стільки разів, також внесло корективи (в відносини. – Ред.) між нами", – сказав український президент. 

Коментуючи допис Трампа про те, що Україна за підтримки Європи, вірогідно, зможе відвоювати всю свою територію, Зеленський сказав, що був трохи здивований.

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до кінця", – вважає Зеленський, додавши, що Трамп розуміє, що Путін не виграє цю війну, але "продає" усім так, ніби перемагає.

Україна розраховує на те, що США застосують проти Росії санкції, додав український президент.

Переговори Зеленського і Трампа 

Президенти США і України на переговорах в Нью-Йорку 23 вересня обговорили ситуацію на полі бою та погіршення економічної ситуації в Росії. За результатами зустрічі Трамп опублікував допис, в якому сказав, що Україна за підтримки Європи, зокрема фінансової, вірогідно, зможе повернути свої кордони до "оригінального" вигляду. 

"З часом, з терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, оригінальні кордони, з яких почалася війна, є дуже імовірним варіантом. Чому ні? Росія билася безцільно три з половиною роки в війні, для перемоги в якій справжня військова сила мала б зайняти менше тижня", – сказав Трамп.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies