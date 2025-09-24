Болгарія припинить транзит російського газу з 2026 року

Прем’єр Росен Желязков запевняє, що до 2028-го російський газ узагалі зникне з болгарського енергоринку.

Болгарія планує з 2026 року припинити дію контрактів на транзит російського природного газу.

Про це заявив прем’єр-міністр Росен Желязков під час перебування у США на сесії Генасамблеї ООН, передає БГНЕС.

За його словами, у довгостроковій перспективі до 2028 року російський газ має бути повністю виключений із болгарського енергетичного ринку. Потреби промисловості та домогосподарств у країні вже зараз забезпечують імпортом скрапленого газу через спеціалізовані термінали.

У межах візиту болгарської делегації до США державний холдинг БЕХ підписав меморандум про співпрацю з Університетом Північної Дакоти для дослідження рідкісноземельних металів і розвитку технологій із переробки лігнітного вугілля.

Тим часом у парламенті партія «Продовжуємо зміни» знову внесла законопроєкт про запровадження мита на транзит російського газу через Болгарію. Співголова партії Асен Василєв заявив, що «влада має обрати — три мільярди для болгарських громадян і бізнесу від Газпрому чи черговий флірт із диктатурою Путіна».