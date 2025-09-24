Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Світ

У НАТО виникли суперечки щодо відповіді на російські провокації

Німеччина закликає до обережності, США і Польща наполягають на жорстких діях.

У НАТО виникли суперечки щодо відповіді на російські провокації
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Союзники по НАТО не можуть узгодити єдину позицію щодо реакції на порушення повітряного простору російськими літаками, пише Bloomberg.

Наприклад, Німеччина застерігає від ризику ескалації, натомість президент США Дональд Трамп, а також Польща і країни Балтії закликають до більш рішучих кроків, зокрема, до збиття літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що політика Варшави щодо знищення ворожих літаків «не підлягає обговоренню». Президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що НАТО має оновити правила застосування сили, щоб у випадку подальших вторгнень відповіддю міг стати вогонь.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про «ескалаційну пастку» Путіна і закликав союзників зберігати холоднокровність. За його словами, безвідповідальні заклики «щось збити з неба» зараз не принесуть користі.

Додаткову напругу створили інциденти з порушеннями повітряного простору в Естонії та Польщі, а також перебої з GPS, що зачепили літаки міністрів оборони Іспанії та Литви. Подібні випадки раніше фіксували і під час польотів голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У НАТО заявили, що Альянс готовий дати «рішучу відповідь» на дії Росії, використовуючи всі наявні засоби, включно з військовими. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав союзників поєднати твердість із стриманістю, оскільки, за його словами, «єдине, що розуміє Росія, – це сила».

  • При цьому у відповідь за заяви польського прем’єра Туска держсекретар США Марко Рубіо (на противагу Трампу) заявив, що літаки треба перехоплювати, а не збивати.
﻿
