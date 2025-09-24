У НАТО виникли суперечки щодо відповіді на російські провокації

Союзники по НАТО не можуть узгодити єдину позицію щодо реакції на порушення повітряного простору російськими літаками, пише Bloomberg.
Наприклад, Німеччина застерігає від ризику ескалації, натомість президент США Дональд Трамп, а також Польща і країни Балтії закликають до більш рішучих кроків, зокрема, до збиття літаків.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що політика Варшави щодо знищення ворожих літаків «не підлягає обговоренню». Президент Латвії Егілс Левітс наголосив, що НАТО має оновити правила застосування сили, щоб у випадку подальших вторгнень відповіддю міг стати вогонь.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про «ескалаційну пастку» Путіна і закликав союзників зберігати холоднокровність. За його словами, безвідповідальні заклики «щось збити з неба» зараз не принесуть користі.
Додаткову напругу створили інциденти з порушеннями повітряного простору в Естонії та Польщі, а також перебої з GPS, що зачепили літаки міністрів оборони Іспанії та Литви. Подібні випадки раніше фіксували і під час польотів голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
У НАТО заявили, що Альянс готовий дати «рішучу відповідь» на дії Росії, використовуючи всі наявні засоби, включно з військовими. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав союзників поєднати твердість із стриманістю, оскільки, за його словами, «єдине, що розуміє Росія, – це сила».
- При цьому у відповідь за заяви польського прем’єра Туска держсекретар США Марко Рубіо (на противагу Трампу) заявив, що літаки треба перехоплювати, а не збивати.