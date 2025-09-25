Дональд Трамп присутній у галереї двічі - як 45-й та 47-й президент США.

У Білому домі замість портрета Байдена повісили фото автопена з його підписом

У коридорі вздовж колонади Західного крила Білого дому розмістили галерею портретів президентів США, у якій немає фото Джо Байдена.

Про це повідомляє NBC News.

Замість офіційного зображення 46-го президента США Джо Байдена на стіні розміщена фотографія автопена - пристрою для відтворення підпису.

Відповідне відео опублікувала помічниця Трампа та радниця з питань комунікацій Марго Мартін.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

При цьому портрет Дональда Трампа присутній у галереї двічі - як 45-го та 47-го президента США.

Галерею портретів можна побачити з вікон Західного крила, а також із оновленого Саду троянд. Там Дональд Трамп запланував офіційну вечерю.

У Білому домі не пояснили рішення щодо зображення Джо Байдена, і водночас підтвердили, що в експозиції представлені всі президенти.