У Білому домі замість портрета Байдена повісили фото автопена з його підписом

Дональд Трамп присутній у галереї двічі - як 45-й та 47-й президент США. 

У Білому домі замість портрета Байдена повісили фото автопена з його підписом
Фото: Білий дім

У коридорі вздовж колонади Західного крила Білого дому розмістили галерею портретів президентів США, у якій немає фото Джо Байдена.

Про це повідомляє NBC News.

Замість офіційного зображення 46-го президента США Джо Байдена на стіні розміщена фотографія автопена - пристрою для відтворення підпису. 

Відповідне відео опублікувала помічниця Трампа та радниця з питань комунікацій Марго Мартін.

При цьому портрет Дональда Трампа присутній у галереї двічі - як 45-го та 47-го президента США. 

Галерею портретів можна побачити з вікон Західного крила, а також із оновленого Саду троянд. Там Дональд Трамп запланував офіційну вечерю.

У Білому домі не пояснили рішення щодо зображення Джо Байдена, і водночас підтвердили, що в експозиції представлені всі президенти. 
