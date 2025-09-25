Василь Боднар: Польща зацікавлена в українських системах ППО та безпілотних системах

Польща зацікавлена в українських системах ППО та безпілотних системах, зокрема повітряних і морських дронах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара.

Він додав, що Україна готова співпрацювати з Польщею в цих питаннях, і в цілому Київ і Варшава зацікавлені в поглибленні співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу. Про це свідчить нещодавній візит віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша до України.

“На мою думку, візит був дуже вдалим. Досягнуто низку практичних домовленостей щодо зміцнення взаємної оборонної співпраці, співпраці оборонних промисловостей. Найголовніше – це обмін досвідом щодо протидії дроновій загрозі, протидії тим сучасним методам ведення війни, які Російська Федерація застосовує проти України. Для нас важливо, що польська сторона прекрасно розуміє бойовий досвід України і як треба його переймати”, - зауважив Василь Боднар.

Він додав, що під час візиту Косіняка-Камиша домовились про формування відповідних робочих груп, а також про те, як залучати до вивчення цього досвіду треті країни, зокрема країни НАТО.

Крім того, Україна очікує на участь представницької делегації від Польщі на великому оборонному форумі, який відбудеться на початку жовтня в Києві. На ньому буде представлено оборонну продукцію як українських виробників, так і велику кількість міжнародних компаній, які беруть участь у кооперації з українськими партнерами.

Василь Боднар висловив сподівання, що за результатами цього форуму буде досягнуто конкретні домовленості про спільне виробництво, яке посилить Україну на полі бою, а також зміцнить Польщу.