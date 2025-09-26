Нетаньягу: Ізраїль категорично заперечує можливість створення палестинської держави

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Ізраїль категорично заперечує можливість створення палестинської держави.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Нетаньягу наголосив, що така перспектива становить загрозу безпеці Ізраїлю та підриває його національні інтереси, і назвав рішення низки держав визнати Палестину як незалежну державу “ганебним тавром”.

“Знаєте, який сигнал лідери, які визнали цього тижня палестинську державу, надіслали палестинцям? Це дуже ясний сигнал: вбивство євреїв окуповується. Ізраїль не дозволить вам нав’язати йому терористичну державу. Ми захищатимемо себе і своє майбутнє, попри тиск ззовні”, – підкреслив Нетаньягу.

Також прем’єр-міністр Ізраїлю запевнив, що військові дії проти визнаного у США і ЄС терористичним угруповання ХАМАС будуть продовжені до повного усунення загрози.

Під час виступу Нетаньягу делегація Ірану розмістила на своєму столі фотографії жертв ізраїльських авіаударів по Ірану в червні 2025 року. Крім того, кілька делегацій демонстративно залишили засідання Генеральної асамблеї ООН. Біля ООН відбулися демонстрації із закликами до арешту ізраїльського прем’єр-міністра за звинуваченням у воєнних злочинах.

Водночас представники багатьох країн зустріли виступ голови уряду Ізраїлю оплесками.