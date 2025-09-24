На сайт Міноборони Фінляндії здійснили кібератаку

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що його офіційний сайт зазнав DDoS-атаки, пише Yle.
Попри проведені захисні заходи, проблеми у роботі ресурсу залишаються. Користувачі 24 вересня вдень бачили лише повідомлення про помилку, доступу до сторінки не було.
За словами представниці міністерства, наразі невідомо, звідки саме була атака. Також немає прогнозу, як довго триватимуть перебої. Водночас у міністерстві наголосили, що працюють над якнайшвидшим відновленням роботи сайту.
Інші державні ресурси Фінляндії, зокрема, сайти МЗС, канцелярії уряду та парламенту Фінляндії, працюють у звичному режимі.
- Торік Фінляндія звинуватила РФ у провокаціях та кібератаках. Зокрема, країна зазнавала "підозрілих актів саботажу та зривів", і вважала, що Росія бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти неї та інших європейських країн.
- 8 квітня 2022 року сайти Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ Фінляндії теж зазнали атаки типу DDoS під час виступу президента України Зеленського у парламенті.
- Крім того, раніше сайти державних структур — Kela (Національна страхова установа), реєстраційні служби, поліція та кілька міністерств — стали недоступні через DDoS-атаку, яка також блокувала вхід у систему.
- Постраждав і сайт Міністерства юстиції - через хакерські атаки були помітні сповільнення і перебої в роботі.