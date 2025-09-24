Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

На сайт Міноборони Фінляндії здійснили кібератаку

Тепер портал працює з перебоями.

На сайт Міноборони Фінляндії здійснили кібератаку
хакер
Фото: ANSA

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що його офіційний сайт зазнав DDoS-атаки, пише Yle.

Попри проведені захисні заходи, проблеми у роботі ресурсу залишаються. Користувачі 24 вересня вдень бачили лише повідомлення про помилку, доступу до сторінки не було.

За словами представниці міністерства, наразі невідомо, звідки саме була атака. Також немає прогнозу, як довго триватимуть перебої. Водночас у міністерстві наголосили, що працюють над якнайшвидшим відновленням роботи сайту.

Інші державні ресурси Фінляндії, зокрема, сайти МЗС, канцелярії уряду та парламенту Фінляндії, працюють у звичному режимі.

  • Торік Фінляндія звинуватила РФ у провокаціях та кібератаках. Зокрема, країна зазнавала "підозрілих актів саботажу та зривів", і вважала, що Росія бере участь у широкомасштабних операціях впливу проти неї та інших європейських країн.
  • 8 квітня 2022 року сайти Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ Фінляндії теж зазнали атаки типу DDoS під час виступу президента України Зеленського у парламенті. 
  • Крім того, раніше сайти державних структур — Kela (Національна страхова установа), реєстраційні служби, поліція та кілька міністерств — стали недоступні через DDoS-атаку, яка також блокувала вхід у систему.
  • Постраждав і сайт Міністерства юстиції - через хакерські атаки були помітні сповільнення і перебої в роботі.
