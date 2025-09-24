На сайт Міноборони Фінляндії здійснили кібератаку

Тепер портал працює з перебоями.

Міністерство оборони Фінляндії повідомило, що його офіційний сайт зазнав DDoS-атаки, пише Yle.

Попри проведені захисні заходи, проблеми у роботі ресурсу залишаються. Користувачі 24 вересня вдень бачили лише повідомлення про помилку, доступу до сторінки не було.

За словами представниці міністерства, наразі невідомо, звідки саме була атака. Також немає прогнозу, як довго триватимуть перебої. Водночас у міністерстві наголосили, що працюють над якнайшвидшим відновленням роботи сайту.

Інші державні ресурси Фінляндії, зокрема, сайти МЗС, канцелярії уряду та парламенту Фінляндії, працюють у звичному режимі.