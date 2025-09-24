Джей Ді Венс: Дональд Трамп зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував останні заяви Дональда Трампа щодо російської агресії проти України.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Він реагує на реальну ситуацію на місцях. А реальна ситуація на місці така, що, по-перше, ми провели надзвичайно добросовісні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян, бо він не відчуває, що вони роблять достатньо, щоб закінчити війну. По-друге, президент став дуже впевненим, що ця війна – це погано для Росії”, – сказав Джей Ді Венс.

Він зазначив, що Трамп хоче, аби ця війна закінчилася.

“Президент також може дивитися на ситуацію на місцях. Він бачить економічні показники, що надходять зі Східної Європи. Він бачить кількість загиблих, як росіян, так і українців, у цій війні. І президент каже Володимиру Путіну: “Час припинити вбивства”… але якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі, я думаю, що це буде дуже, дуже погано для їхньої країни. Це президент чітко дав зрозуміти. Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місці”, – додав Венс.