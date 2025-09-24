Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Джей Ді Венс: Дональд Трамп зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян

Віцепрезидент США вважає, що Трамп не змінює позиції, а визнає реальності на місці.

Джей Ді Венс: Дональд Трамп зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував останні заяви Дональда Трампа щодо російської агресії проти України.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Він реагує на реальну ситуацію на місцях. А реальна ситуація на місці така, що, по-перше, ми провели надзвичайно добросовісні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян, бо він не відчуває, що вони роблять достатньо, щоб закінчити війну. По-друге, президент став дуже впевненим, що ця війна – це погано для Росії”, – сказав Джей Ді Венс.

Він зазначив, що Трамп хоче, аби ця війна закінчилася.

“Президент також може дивитися на ситуацію на місцях. Він бачить економічні показники, що надходять зі Східної Європи. Він бачить кількість загиблих, як росіян, так і українців, у цій війні. І президент каже Володимиру Путіну: “Час припинити вбивства”… але якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі, я думаю, що це буде дуже, дуже погано для їхньої країни. Це президент чітко дав зрозуміти. Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місці”, – додав Венс.

  • Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна за підтримки Євросоюзу може боротися і перемогти та повернути всі свої території.
