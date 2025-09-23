Зеленський: якщо США і Європа дадуть ППО, то Путін втратить єдиний успіх – руйнування України ракетами

Поки що про те, чи дадуть США ППО, він не сказав нічого.

Президент Володимир Зеленський вважає, що надання Україні тотального захисту протиповітряною обороною означатиме фактичну поразку Росії і наближення її до переговорів. Під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку за результатами розмови з Дональдом Трампом він пояснив, що зараз єдиним успіхом Владіміра Путіна є руйнування України ракетами.

Цей успіх він продає його радикальній аудиторії. На полі бою, за словами Зеленського, Росія значних досягнень не має.

"США можуть дати нам конкретну протиповітряну оборону. Конкретну. Не лише Patriot. І коли Путін програє головну причину цієї війни, тому що зараз він не успішний в наступі, і він має так багато людських втрат – я не про гроші, а про людські втрати, він справді не має впливу на полі бою. Навіть коли він окуповує один кілометр – це ніщо. Єдиний успіх – той, який він продає своїй аудиторії, радикальній аудиторії – це коли він атакує нас і руйнує ракетами. Тож тотальна ППО і використання конкретної протиповітряної оборони з США плюс Європи, бо американської недостатньо. Думаю, якщо у нас це буде, то Путін програє значення його операції, і це наблизить до переговорів", – сказав Зеленський.



Поки що про те, чи дадуть США ППО, він не сказав нічого. Зеленський позитивно охарактеризував зустріч, а Трамп за результатами розмови вперше сказав, що Україна зможе повернути всі свої території – за підтримки Європи.