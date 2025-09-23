Зеленський: якщо США і Європа дадуть ППО, то Путін втратить єдиний успіх – руйнування України ракетами

Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Зеленський: якщо США і Європа дадуть ППО, то Путін втратить єдиний успіх – руйнування України ракетами

Поки що про те, чи дадуть США ППО, він не сказав нічого.

Зеленський: якщо США і Європа дадуть ППО, то Путін втратить єдиний успіх – руйнування України ракетами
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає, що надання Україні тотального захисту протиповітряною обороною означатиме фактичну поразку Росії і наближення її до переговорів. Під час спілкування з журналістами в Нью-Йорку за результатами розмови з Дональдом Трампом він пояснив, що зараз єдиним успіхом Владіміра Путіна є руйнування України ракетами.

Цей успіх він продає його радикальній аудиторії. На полі бою, за словами Зеленського, Росія значних досягнень не має. 

"США можуть дати нам конкретну протиповітряну оборону. Конкретну. Не лише Patriot. І коли Путін програє головну причину цієї війни, тому що зараз він не успішний в наступі, і він має так багато людських втрат – я не про гроші, а про людські втрати, він справді не має впливу на полі бою. Навіть коли він окуповує один кілометр – це ніщо. Єдиний успіх – той, який він продає своїй аудиторії, радикальній аудиторії – це коли він атакує нас і руйнує ракетами. Тож тотальна ППО і використання конкретної протиповітряної оборони з США плюс Європи, бо американської недостатньо. Думаю, якщо у нас це буде, то Путін програє значення його операції, і це наблизить до переговорів", – сказав Зеленський. 


Поки що про те, чи дадуть США ППО, він не сказав нічого. Зеленський позитивно охарактеризував зустріч, а Трамп за результатами розмови вперше сказав, що Україна зможе повернути всі свої території – за підтримки Європи. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies