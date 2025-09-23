NASA у лютому планує перший за 50 років пілотований політ до Місяця

NASA відправить чотирьох астронавтів у 10-денну подорож туди й назад, щоб випробувати системи.

NASA оголосило, що сподівається відправити астронавтів у подорож навколо Місяця вже у лютому, щоб підготуватися до висадки там не раніше 2027 року. Минуло 50 років відтоді, як будь-яка країна здійснювала пілотований місячний політ.

Як пише ВВС, американське космічне агентство раніше зобов’язувалося здійснити запуск не пізніше кінця квітня, але тепер заявило, що прагне наблизити дату місії.

NASA відправить чотирьох астронавтів у 10-денну подорож туди й назад, щоб випробувати системи.Місія Artemis II стане другим запуском у межах програми "Артеміда", мета якої – висадити астронавтів і зрештою створити довгострокову присутність на поверхні Місяця.

У агентстві кажуть, що вікно для запуску може відкритися вже 5 лютого.

Директорка запуску "Артеміди" Чарлі Блеквелл-Томпсон пояснила, що потужна ракетна система SLS (Space Launch System), створена для польоту астронавтів до Місяця, "майже повністю складена й готова до запуску". Залишилося завершити екіпажний модуль Orion, приєднати його до SLS і провести наземні випробування.

Перша місія "Артеміди" тривала 25 днів і у листопаді 2022 року відправила безпілотний корабель навколо Місяця з подальшим входженням в атмосферу Землі. Вона була дуже успішною, хоча виникли проблеми з теплозахисним щитом, які згодом виправили.

Artemis II триватиме 10 днів: чотири астронавти – Рід Вайзман, Віктор Ґловер і Крістіна Кук (NASA) та Джеремі Гансен (Канадське космічне агентство) полетять навколо Місяця, але не здійснюватимуть висадку. Вони стануть першими з 1972 року людьми, що вирушать за межі низької навколоземної орбіти.

Успіх цієї місії визначить, наскільки швидко NASA зможе здійснити Artemis III із реальною висадкою на Місяць.