NASA у лютому планує перший за 50 років пілотований політ до Місяця

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

NASA у лютому планує перший за 50 років пілотований політ до Місяця

NASA відправить чотирьох астронавтів у 10-денну подорож туди й назад, щоб випробувати системи.

NASA у лютому планує перший за 50 років пілотований політ до Місяця
Адаптер ступеня ракети-носія місії Artemis II
Фото: EPA/UPG

NASA оголосило, що сподівається відправити астронавтів у подорож навколо Місяця вже у лютому, щоб підготуватися до висадки там не раніше 2027 року. Минуло 50 років відтоді, як будь-яка країна здійснювала пілотований місячний політ. 

Як пише ВВС, американське космічне агентство раніше зобов’язувалося здійснити запуск не пізніше кінця квітня, але тепер заявило, що прагне наблизити дату місії.

NASA відправить чотирьох астронавтів у 10-денну подорож туди й назад, щоб випробувати системи.Місія Artemis II стане другим запуском у межах програми "Артеміда", мета якої – висадити астронавтів і зрештою створити довгострокову присутність на поверхні Місяця.

У агентстві кажуть, що вікно для запуску може відкритися вже 5 лютого.

Директорка запуску "Артеміди" Чарлі Блеквелл-Томпсон пояснила, що потужна ракетна система SLS (Space Launch System), створена для польоту астронавтів до Місяця, "майже повністю складена й готова до запуску". Залишилося завершити екіпажний модуль Orion, приєднати його до SLS і провести наземні випробування.

Перша місія "Артеміди" тривала 25 днів і у листопаді 2022 року відправила безпілотний корабель навколо Місяця з подальшим входженням в атмосферу Землі. Вона була дуже успішною, хоча виникли проблеми з теплозахисним щитом, які згодом виправили.

Artemis II триватиме 10 днів: чотири астронавти – Рід Вайзман, Віктор Ґловер і Крістіна Кук (NASA) та Джеремі Гансен (Канадське космічне агентство) полетять навколо Місяця, але не здійснюватимуть висадку. Вони стануть першими з 1972 року людьми, що вирушать за межі низької навколоземної орбіти.

Успіх цієї місії визначить, наскільки швидко NASA зможе здійснити Artemis III із реальною висадкою на Місяць.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies